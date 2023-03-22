Украинские боевики ранили пять мирных жителей в Донецке

ВФУ продолжают обстреливать мирные кварталы Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины нанесли удар сразу по нескольким районам Донецка, в результате чего ранения получили пять мирных жителей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Кировском районе по улице Кирова ранена женщина 1955 года рождения, в Куйбышевском районе по улице Шахтерской Славы ранены женщины 1965 и 1967 года рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в Петровском районе Донецка ранения получили мужчины 1984 и 1947 годов рождения. Также поврежден частный жилой дом в Кировском районе города на улице Печерской.

Напомним, что ранее житель ЛНР лишился стопы, наступив на взрывное устройство на берегу реки Лугань. Сейчас пострадавший переведен в травматологическое отделение Первомайской больницы.

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