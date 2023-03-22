В ДНР создан Штаб гражданской обороны

В состав Штаба вошли представители ряда министерств Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал указ о создании в ДНР Штаба гражданской обороны. Его отделения будут созданы на базе предприятий, учреждений и организаций, отнесенных к гражданской обороне. Соответствующий указ опубликован на сайте Дениса Пушилина.

— Постановляю определить Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР начальником Штаба гражданской обороны, а также обеспечить выполнение мероприятий ГО на местном уровне в условиях действия особых правовых режимов, — сказано в документе.

Указом Дениса Пушилина в состав штаба включены представители МВД, Минсвязи, Минспоцполитики, Минстроя, Минздрава, Минуглеэнерго, МОН, Минтранса, Минпромторга, Минагропрома, Миндоходов, Управления внутренней политики при Главе ДНР, Центробанка РФ, Роспотребнадзора, а также омбудсмен ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Правительство ЛНР утвердило распоряжение о создании Фонда развития промышленности

Фонд будет стимулировать промышленность в Республике (подробнее)