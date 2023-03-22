Правительство ЛНР утвердило распоряжение о создании Фонда развития промышленности

Благодаря помощи Фонда в ЛНр появятся новые рабочие места

Правительство Луганской Народной Республики утвердило распоряжение о создании регионального Фонда развития промышленности. Он будет выделять деньги на модернизацию предприятий и организацию новых производств. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Трудно переоценить важность этого события для нашей Республики. Фонд развития промышленности успешно функционирует на территории России с 2014 года и предлагает льготные условия финансирования проектов, направленных на разработку новой продукции и техперевооружение, предоставляет производителям целевые займы на модернизацию предприятий и организацию новых производств, — отметил глава региона.

Пасечник подчеркнул, что уже 20 предприятий ЛНР желают подать заявку на получение займа.

— Это станет отличным подспорьем для возрождения промышленности нашего края и привлечения инвестиций, а значит увеличится выручка компаний и будут созданы новые рабочие места, — добавил врио Главы Республики.

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