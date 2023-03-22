Советник врио Главы ДНР Гагин заявил, что российские силы практически блокировали Артемовск

Все подъездные дороги в Артемовск контролируются российскими военными Фото: Александр КОЦ

Российские военные практически блокировали Артемовск. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» советник врио Главы ДНР Ян Гагин.

- Можно сказать, что город практически блокирован, - заявил он, уточнив, что украинский гарнизон в Артемовске насчитывает порядка десяти тысяч человек.

Тем временем в расположенном рядом населенном пункте Часов Яр, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, украинское командование сформировало достаточно серьезную группировку, которая может насчитывать десятки тысяч военных.

- Это тоже несколько тысяч, возможно, это десятки тысяч, - уточнил Гагин.

При этом советник врио Главы ДНР подчеркнул, что собранных ВСУ сил недостаточно для контрнаступления. Украинским войскам не хватает солдат для комплектования ударных частей и бронегрупп, чтобы попробовать пойти в контратаку и «качественно ударить», разрезав территории.

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