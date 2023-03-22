Житель ЛНР лишился стопы, наступив на взрывное устройство на берегу реки Лугань

Жителей просят не пренебрегать правилами безопасного передвижения по грунтовым дорогам и тропинкам на местности, где могут быть установлены мины Фото: Михаил ФРОЛОВ

К сожалению, жители Луганщины продолжают пренебрегать правилами безопасного передвижения по грунтовым дорогам и тропинкам на местности, где могут быть установлены мины. Очередной жертвой такой беспечности стал житель поселка Калиново под Первомайском. Об этом сообщил руководитель администрации города Сергей Колягин.

Он уточнил, что трагедия произошла в бывшей зоне разграничения на берегу реки Лугань. Там на неустановленном взрывном устройстве подорвался мужчина 1960 года рождения.

- В результате взрыва наш земляк лишился стопы, - заявил градоначальник.

По словам Колягина, после госпитализации в палату интенсивной терапии состояние пострадавшего стабилизировалось, сейчас он переведен в травматологическое отделение Первомайской больницы.

- В очередной раз призываю жителей беречь свое здоровье и здоровье своих родных, соблюдая правила безопасности, - подчеркнул мэр.

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