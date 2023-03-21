Украинские боевики ранили парня в Макеевке

Пострадавшего парня доставили в больницу (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины в очередной раз открыли огонь по Макеевке в Донецкой Народной Республике, выпустив по Советскому району города три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате обстрела ранен мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Московской ранен парень 2001 года рождения. Украинские боевики обстреляли район около 19:50 со своих позиций, расположенных в населенном пункте Ласточкино, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что украинские боевики также обстреляли населенный пункт Александровка. Повреждены частные жилые дома на улице Кирова.

Напомним, что ранее вооруженные формирования Украины уже открывали огонь по Советскому району Макеевки. В результате прошлого обстрела ранение получила женщина 1956 года рождения. Также зафиксировано прямое попадание снаряда с последующим возгоранием в частный жилой дом на улице Кавказской.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

«Дом народов России» провел первые мероприятия для молодежи ДНР

Первые мероприятия проводились еще до официального открытия учреждения в Республике (подробнее)