Мирный житель Куйбышевского района Донецка подорвался на мине «Лепесток»

Трогать взрывоопасные предметы и перемещать их запрещено. Фото: СЦКК ДНР

Пожилой мужчина получил ранение в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» возле дома в Куйбышевском районе Донецка. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В Куйбышевском районе в результате взрыва противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» в огороде возле дома по улице Долинской получил ранение мужчина 1945 года рождения, — рассказал Кулемзин.

В Представительстве ДНР в Совместном центре координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что по состоянию на 21 марта 2023 года в Республике зарегистрировано 99 случаев подрыва гражданских лиц на запрещенных минах. Среди мирных жителей, получивших ранения, было 9 детей. В результате детонации ВОП погибли три человека.

Напомним, что при обнаружении ВОП необходимо звонить в МЧС по номеру 101. Трогать взрывоопасные предметы и перемещать их запрещено.

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