В ДНР выдали 1900 сертификатов на маткапитал

Оформление маткапитала в Республике стало возможным после вхождения в состав России

Отделением ДНР по Социальному фонду России принято порядка 2200 заявлений на оформление материнского капитала, 1900 человек уже получили сертификаты. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Важно, что возможность оформить эту меру господдержки российских семей на территории Республики появилась в 2023 году. Размер материнского капитала ежегодно индексируется и сейчас составляет 586,9 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысяч рублей – на второго, — добавил Председатель Правительства.

Хоценко подчеркнул, что материнский капитал можно потратить на образование: оплатить учебу ребенка в учреждениях любого уровня — от детского сада до вуза, а также покрыть расходы на общежитие.

— Средства можно направить на улучшение жилищных условий, в том числе на ипотеку, компенсацию затрат на приобретение необходимой техники и оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья, — рассказал Председатель.

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