В ДНР высадили 30 саженцев туи в рамках проекта «Сад победы»

Озеленение Республики продолжается. Фото: Ежиков/ТГ

В Донецкой Народной Республике дан старт проекту «Сад победы», в рамках которого на территории, прилегающей к зданию Комитета лесного и охотничьего хозяйства, высажено порядка 30 саженцев туи западной. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

— Высажено порядка 30 саженцев туи западной, выращенных в лесном питомнике «Амвросиевский лесхоз». В мероприятии приняли участие более 30 сотрудников Комитета и предприятия «Донецкий лесхоз». Символичным является также тот факт, что первое мероприятие по высадке лесных насаждений проходит в Международный день леса, — отметил зампред.

Напомним, что в рамках акции в ДНР планируют провести порядка 10 мероприятий по восстановлению поврежденных лесных насаждений. Ранее в рамках этой акции около 12 тысяч молодых сосен было высажено в ЛНР.

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