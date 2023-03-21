В ДТП в Старобешевском районе ДНР погибли три человека

Водителям необходимо выбирать безопасную скорость движения и учитывать состояние дорожного покрытия. Фото: МВД ДНР

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Старобешево-Новоазовск около 05:00 утра. В результате столкновения двух легковых машин погибли три человека. Дорожную обстановку осложнил туман. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

— Правоохранители предварительно установили, что в темное время суток 23-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не учел дорожную обстановку, осложнившуюся из-за тумана, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание, — отметили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что три пассажира авто погибли на месте происшествия, а водитель и 26-летний пассажир автомобиля Mitsubishi были доставлены в больницу.

Госавтоинспекция призывает водителей быть особо внимательными за рулем при ухудшении погодных и дорожных условий, а также соблюдать ПДД при маневрировании.

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