В ЛНР из стихийных захоронений извлекли останки еще 49 жертв ВСУ

Личности 17 погибших и их родственники установлены. Фото: ЛИЦ

На территории Луганской Народной Республики обнаружили и извлекли из стихийных захоронений останки еще 49 жертв обстрелов ВСУ. Об этом сообщили в ЛИЦ со ссылкой на Следственный комитет России.

- Личности 17 погибших и их родственники установлены, - рассказали судмедэксперты.

Уточняется также, что следователи выяснили, что с 2016 по декабрь 2022 года ВСУ произвели около 3 000 артиллерийских обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры ЛНР, вследствие чего погибли более 800 человек, в том числе маленькие дети. К уголовной ответственности были заочно привлечены 16 украинских военных.

- Материалы уголовного дела уже составили около 600 томов, - проинформировали в СК РФ.

Кроме того, специалисты продолжают извлекать останки тел в поселке Щедрищево под Северодонецком. Форменная военная одежда на них свидетельствует о причастности к рядам Вооруженных сил России. У ряда погибших обнаружены взрыво-осколочные ранения, отсутствие конечностей и иные повреждения, которые привели к гибели. Следователи пытаются установить личности погибших, а также характер нанесенных им увечий.

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