С 21 марта в ДНР стартует международная акция «Сад памяти»

Деревья высадили в честь защитников Родины. Фото: Пасечник/ТГ

В Донецкой Народной Республике с 21 марта стартует международная акция «Сад памяти», в рамках которой планируется высаживание деревьев на территории ДНР. Первыми к высадке деревьев приступят сотрудники Комитета лесного и охотничьего хозяйства Республики, а также Донецкого лесхоза. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

— Всего в 2023 году в ДНР пройдет порядка 10 мероприятий по восстановлению поврежденных лесных насаждений, в которых я планирую лично принять участие и призываю присоединиться всех желающих, — добавил зампред.

Напомним, что ранее в ЛНР высадили порядка 12 тысяч молодых сосен в рамках акции «Сад памяти». Деревья высадили в память о защитниках Отечества: о дедах и прадедах, а также участниках специальной военной операции. Заложенный лес назвали символично – «Поколение героев».

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