ДНР поставит в другие регионы России более 50 тысяч тонн пищевой продукции в 2023 году

Республиканские производители будут экспортировать пищевую продукцию и зерно. Фото: ДАН

Предприятия Донецкой Народной Республики поставят на внутренний российский рынок порядка 53 тысяч тонн готовой пищевой продукции, а также не менее 410 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства России.

— По данным Минагропрома ДНР, в 2023 году планируется поставка не менее 410 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 220 тыс. тонн масличных культур, 53 тыс. тонн продукции пищевой промышленности, — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что традиционно Республика поставляет в другие регионы России зерновые культуры, мука, макаронные, кондитерские, колбасные изделия, молоко, яйца, мороженое.

Ранее власти Республики приняли решение об освобождении в этом году от уплаты экспортных пошлин в отношении 111 тыс. тонн пшеницы и 32 тыс. тонн ячменя, произведенных на территории ДНР.

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