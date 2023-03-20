В горбольницу Макеевки доставили гуманитарную помощь

Свердловская область продолжает помогать подшефному городу ЛНР. Фото: минздрав ДНР

В городскую больницу №2 Макеевки доставили лабораторное оборудование из региона-шефа Свердловской области. В состав гуманитарного груза вошли также оборудование для отделений хирургии и химиотерапии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

— В составе гуманитарного груза лабораторное оборудование, которое ускорит процесс обследования пациентов, оборудование для отделений хирургического профиля и оперблока позволит уменьшить кровопотери во время хирургических вмешательств и травматизацию тканей, а оборудование для химиотерапевтического отделения уменьшит негативное влияние цитостатистических препаратов на организм пациентов, — отметили в минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что гуманитарная помощь была доставлена в Макеевку в рамках соглашения о сотрудничестве с регионом-шефом.

Тем временем новое оборудование появилось также в макеевском перинатальном центре. Оно поможет оказывать более качественную медпомощь новорожденным, беременным и родившим женщинам.

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