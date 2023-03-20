В крупнейшие детсады Макеевки передали мебель и оборудование из Грозного

Гуманитарную помощь распределят по четырем учреждениям города. Фото: пресс-служба администрации Макеевки

Из столицы Чеченской Республики доставили гуманитарный груз в детские сады Макеевки. Ее распределяет по самым крупным дошкольным учреждениям города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Макеевки.

— Глава администрации города Макеевки Владислав Ключаров встретил гуманитарный конвой от Департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Чеченской Республики. Гуманитарная помощь в виде детской мебели и постельного белья, электрооборудования и посуды для пищеблоков будет распределена между четырьмя детскими дошкольными учреждениями, — отметили в пресс-службе.

Помощь направят в самые крупные детсады города — № 19, 20, 184 и 191, которые расположены в Кировском, Советском и Центрально-Городском районах.

В пресс-службе добавили, что материально-техническая база некоторых детсадов не обновлялась ни разу при украинской власти. Некоторые из дошкольных учреждений были повреждены огнем украинских боевиков.

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