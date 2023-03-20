Оркестр луганской филармонии выступил в Нижнем Новгороде

Гастрольный тур оркестра продолжается. Фото: пресс-службе министерства культуры ЛНР

Артисты академического симфонического оркестра луганской филармонии выступили на сцене Великого Новгорода. Далее оркестр посетит еще несколько городов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики.

— В программе также приняли участие лауреат международных конкурсов, скрипач Леонид Железный и камерный оркестр Новгородской филармонии. В представленной луганским коллективом программе прозвучали произведения Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки, Петра Чайковского и Модеста Мусоргского, — отметили в ведомстве.

Напомним, что артисты оркестра с гастрольным туром посетят Рязань, Липецк, Москву и еще несколько городов России в рамках проекта Министерства культуры РФ и Московской государственной академической филармонии «Всероссийские филармонические сезоны». Гастроли продолжаться до 24 марта.

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