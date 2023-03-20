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НовостиПолитика20 марта 2023 15:59

40 жительниц ЛНР подали заявки на конкурс соцпроектов «Женщины за здоровое общество»

С помощью конкурса можно реализовать идеи на всероссийском уровне
Виктория ПОДАРОВА
Женщины смогут реализовать свои социальные проекты на всероссийском уровне

Женщины смогут реализовать свои социальные проекты на всероссийском уровне

40 жительниц Луганской Народной Республики подали заявки на участие в конкурсе социальных проектов «Женщины за здоровое общество». Он направлен на поддержку женских социальных инициатив. В рамках проекта можно представить свои идеи и реализовать их на общероссийском уровне, а также познакомиться с экспертами, обменяться опытом с единомышленниками со всей России. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Забота о семье, здоровье детей и старшего поколения, здоровый образ жизни – все это про женщин Донбасса. На Луганщине проживают энергичные, инициативные, умные женщины, которым есть, чем поделиться! Конкурс — это воплотить свои идеи в жизнь и реализовать себя, — подчеркнул Пасечник.

Врио Главы региона отметил, что в Российской Федерации существует множество механизмов самореализации граждан, которые со вступлением Луганской Народной Республики в состав России стали доступны и жителям ЛНР.

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