40 жительниц ЛНР подали заявки на конкурс соцпроектов «Женщины за здоровое общество»

Женщины смогут реализовать свои социальные проекты на всероссийском уровне

40 жительниц Луганской Народной Республики подали заявки на участие в конкурсе социальных проектов «Женщины за здоровое общество». Он направлен на поддержку женских социальных инициатив. В рамках проекта можно представить свои идеи и реализовать их на общероссийском уровне, а также познакомиться с экспертами, обменяться опытом с единомышленниками со всей России. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Забота о семье, здоровье детей и старшего поколения, здоровый образ жизни – все это про женщин Донбасса. На Луганщине проживают энергичные, инициативные, умные женщины, которым есть, чем поделиться! Конкурс — это воплотить свои идеи в жизнь и реализовать себя, — подчеркнул Пасечник.

Врио Главы региона отметил, что в Российской Федерации существует множество механизмов самореализации граждан, которые со вступлением Луганской Народной Республики в состав России стали доступны и жителям ЛНР.

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