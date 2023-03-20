Новое оборудование доставили в перинатальный центр Макеевки

Оборудование повысит качество медпомощи. Фото: Минздрава ДНР
В перинатальный центр Макеевки привезли новое оборудование для отделений неонаталогии, включая отделение интенсивной терапии и реанимации новорожденных. Новое медицинское оборудование существенно повысит качество медпомощи новорожденным. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
— В перинатальный центр доставлено оборудование для отделений неонатологии, включая отделение интенсивной терапии и реанимации новорожденных, отделения интенсивной терапии для женщин, акушерского отделения, гинекологического отделения, женской консультации, клинико-диагностической лаборатории, — подчеркнули в ведомстве.
В минздраве добавили, что новое медицинское оборудование позволит повысить качество оказываемой помощи новорожденным, детям, рожденным раньше срока, а также роженицам и родильницам.
Тем временем в Донецке началась реконструкция протезно-ортопедического центра, на которую российские власти выделили миллиард рублей.
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