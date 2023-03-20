В ДНР стартует проект «Профессионалитет»

СОздание кластеров стало еще одной мерой, которая поможет решить проблему с кадрами в ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике дан старт проекту «Профессионалитет», в рамках которого создаются образовательные кластеры на основе партнерства предприятий и образовательных организаций. В этом году создадут два кластера. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Виталий Республики.

— Предприятиям и образовательным организациям оказывается государственная поддержка в виде предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий из федерального бюджета. Проектом будут охвачены все отрасли экономики и промышленности. На 2023 год запланировано создание 2-х кластеров: педагогика и средства массовой информации, а также коммуникационные технологии, — рассказал Председатель.

Виталий Хоценко добавил, что в 2024 году в Донецкой Народной Республике откроются два других кластера — сельское хозяйство и металлургия. Проект поможет решить проблему нехватки кадров в ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ЛНР почтовые отделения начали осуществлять отправку денежных переводов в регионы России и за рубеж

Также начата пересылка почтового перевода наложенного платежа по РФ (подробнее)