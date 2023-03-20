В ЛНР почтовые отделения начали осуществлять отправку денежных переводов в регионы России и за рубеж

Перевести денежные средства могут физические и юридические лица Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Луганской Народной Республике почтовые отделения начали осуществлять отправку денежных переводов в регионы России и за рубеж. Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии «Почта ЛНР».

Там уточнили, что денежный перевод можно отправить наличными, он будет доставлен в конкретное почтовое отделение или на адрес получателя в России. Для отправления и получения перевода достаточно документа, удостоверяющего личность.

- Вместе с переводом можно отправить бесплатное текстовое сообщение (до 70 символов). Перевести денежные средства могут физические и юридические лица, - рассказали почтовики.

Кроме того, начата пересылка почтового перевода наложенного платежа - как в адрес физических лиц, так и корпоративных клиентов по России.

В «Почте ЛНР» также добавили, что международный обмен почтовых переводов проводится с Азербайджаном, Казахстаном, Республикой Беларусь, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Южной Осетией.

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