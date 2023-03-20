Денис Пушилин прокомментировал ситуацию с задержкой выплаты зарплат в Мариуполе

Частично задолженности перед горожанами уже погашены. Фото: МВД ДНР

Одной из тем, поднятых жителями Мариуполя во время общения с Президентом России Владимиром Путиным, была задержка выплаты зарплат. Ситуацию прокомментировал в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который обсудил этот вопрос на еженедельном оперативном совещании с членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти и главами городов и районов.

Руководитель региона отметил, что случаи с задержками зарплат есть и в других городах Республики, однако они возникают в основном на ресурсоснабжающих предприятиях, и связаны с переходным периодом.

- У нас часто в силу обстоятельств действовали нестандартные механизмы, которых нет в России, и сейчас все проблемные вопросы - а они разные в различных отраслях - находятся в стадии урегулирования, - отметил он.

По словам Пушилина, частично задолженности перед горожанами уже погашены, а у остальных предприятий Правительство ДНР максимально содействует сокращению сроков их выплат.

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