В Донецке после обстрела ВСУ обесточен район Путиловки

Боевые действия привели к отключению 13 трансформаторных подстанций в Киевском районе. Фото: mintek-dnr.ru

В Киевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ была повреждена электроопора. По информации местных жителей, обесточена Путиловка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

По уточненной информации мэра, боевые действия привели к отключению 13 трансформаторных подстанций в районе.

- Без электроэнергии остались 1925 абонентов, - проинформировал Кулемзин.

Отметим, что по данным СЦКК, Киевский район Донецка был дважды обстрелян с начала суток. Сначала огонь велся противником со стороны подконтрольной ему Авдеевки, откуда были выпущены 4 снаряда калибром 152 мм. Позднее со стороны Ласточкино ВСУ выпустили еще 2 снаряда калибром 155 мм.

Напомним, вчера под обстрелом украинских войск оказался Киевский проспект, где в результате прямого попадания снаряда в кровлю многоквартирного дома была повреждена система центрального отопления.

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