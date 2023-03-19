Знаменитый гроссмейстер Сергей Карякин сыграл товарищеские игры с юными шахматистами ДНР

Сергей Карякин сыграл товарищеские игры с юными шахматистами ДНР

Самый молодой в истории гроссмейстер России Сергей Карякин посетил ДНР. Об этом сообщает Донецкое агенство новстей с ссылкой на пресс-службу Министерства спорта и туризма региона.

- Во время визита Сергей Карякин посетил Донецк, Макеевку и Харцызск, где сыграл товарищеские игры с юными шахматистами, - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Карякин высоко оценил подготовку юных шахматистов Донбасса, также за волю к победе подарил водонепроницаемый бинокль школьнику из Макеевки.

Сергей Карякин - обладатель кубка мира ФИДЕ 2015 года, вице-чемпион мира по шахматам 2016 года, его имя внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самого молодого гроссмейстера в истории шахматного спорта. Посещает Донбасс не впервые, сам родом из Крыма. Ранее передавал бойцам 117-го стрелкового полка Народной Милиции ДНР амуницию и компьютерную технику на средства, собранные в рамках проекта Народного фронта «Все для победы!»

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