В Петровском районе Донецка ранены двое мирных жителей

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 19 марта, в результате обстрела Петровского района Донецка ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Петровского района по улице Федоровского получил ранение мужчина 1979 года рождения. Еще один мужчина 1954 года рождения пострадал по улице Степана Щипачева, - сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание торгового комплекса «Галактика». Также очевидцы сообщают о прилетах на улице Щипачева в микрорайоне Тихий.

Ранее сообщалось о пострадавшем в Киевском районе Донецка. Там в результате обстрела поврежден многоэтажный жилой дом на улице Артема недалеко от рынка «Маяк». Также от снарядов укронацистов в Киевском районе повреждено остекление детского сада № 304.

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