В Киевском районе Донецке недалеко от «Маяка» ранен мирный житель

Жилые кварталы снова попали под обстрел. Фото: ТГ Алексея Кулемзина

Сегодня, 19 марта, вооруженные формирования Украины открыли огонь по северу Донецка – Киевскому району города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

По информации СЦКК Донецкой Народной Республики, огонь ведется с позиций в оккупированном населенном пункте Орловка. По мирным кварталам украинские боевики выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО).

- По уточненной информации, в результате обстрела Киевского района на улице Артема есть пострадавший. Более подробная информация уточняется, - сообщил донецкий градоначальник.

В результате обстрела Киевского района поврежден многоэтажный жилой дом на улице Артема недалеко от рынка «Маяк». Также от снарядов укронацистов в Киевском районе повреждено остекление детского сада № 304.

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