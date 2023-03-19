Владимир Путин в Мариуполе встретился с местными жителями, получившими новое жилье

Владимир Путин посетил Мариуполь. Фото: кадр из видео

Президент Российский Федерации Владимир Путин в ходе визита в Мариуполь пообщался с местными жителями. Видео встречи главы государства с мариупольцами показал федеральный канал «Россия 24».

- Мы только по телевизору вас видели, - обращается к Президенту один из местных жителей.

- Ничего, нужно начинать знакомиться поближе, - ответил Владимир Путин.

В ходе беседы одна из жительниц высказали главе государства слова благодарности.

- Спасибо вам за Победу, - говорит мариупольчанка. – Вам держаться, дай Бог здоровья, вам счастья! Мы за вас молимся. Мы дождались. Очень ждали. Это маленький кусочек рая у нас здесь.

Мариупольцы рассказали Путину, что им нравится жилой комплекс, который был возведен в городе с нуля. По приглашению одной из семей Президент зашел к ним домой.

Напомним, что Президент России Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города и осмотрел ряд городских объектов. В частности, президент побывал на береговой линии, осмотрел местный театр и памятные места города.

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