В ДНР доставили 10 тонн медикаментов для военнослужащих

Благотворительный фонд помогает Республике уже 15 раз. Фото: кадр из видео НМ ДНР

Благотворительный фонд «Великое Отечество» доставил в Донецкую Народную Республику 10 тонн медицинских препаратов. Они нужны для оказания первой помощи военнослужащим, а также для терапевтического лечения. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

— Приехали в пятнадцатый раз, привезли груз медикаментов — 10 тонн лекарств, преимущественно антибиотики, противовирусные, обезболивающие, как обычно. Нам оставляют заявки начмеды, военные врачи — что просят, мы стараемся привезти, — отметил руководитель российского благотворительного фонда Владимир Обозный.

В пресс-службе Народной милиции добавили, что это уже не первая гуманитарная помощь от фонда. Благодаря их регулярной помощи, все части укомплектованы медицинскими средствами. Медикаменты используют для оказания первой помощи, а также во время реабилитации и терапевтического лечения пострадавших защитников Донецкой Народной Республики.

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