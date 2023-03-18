В ДНР рассматривают возможность открытия филиалов китайских вузов

В ДНР сделали первый шаг к сотрудничеству с русско-китайским центром Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти Донецкой Народной Республики создали рабочую группу, которая займется разработкой проектов с представителями Русско-китайского центра гуманитарного сотрудничества. Среди возможных вариантов взаимодействия — открытие на территории Республики филиалов китайских университетов. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Республики Евгений Солнцев.

— В сфере образования рассматриваем 2 варианта сотрудничества: открытие на базе одного из наших вузов совместного образовательного центра по подготовке кадров для разных отраслей, а также открытие у нас филиалов китайских университетов. Не исключено, что в скором времени у Республики в КНР появятся города-побратимы. Партнерские связи с такой мощной страной, как Китай, усилят позиции Республики, — отметил Солнцев.

Зампред подчеркнул, что власти Республики обсудили с представителями центра сотрудничество в области сельского хозяйства, машиностроения и развития торговых отношений.

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