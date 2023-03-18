ВФУ ранили мирного жителя в Минеральном

Сведения о последствиях обстрелов Республики продолжают поступать Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Минеральное в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела ранение получил мирный житель. Всего по населенному пункту было выпущено два снаряда калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Комсомольской, 39 ранен мужчина 1977 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

Тем временем стало известно о втором пострадавшем в Петровском районе Донецка. Мужчина 1971 года рождения получил ранение в районе шахты №10. Ранее стало известно о пострадавшем мужчине 1968 года рождения. Мирного жителя доставили в городскую больницу №14.

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