Украинские боевики ранили мужчину в Петровском районе Донецка

Мужчину доставили в больницу №14 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мирный житель Петровского района Донецка получил осколочные ранения в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела со стороны украинских фашистов мирных жителей Петровского района в поселке шахты №10 осколочные ранения получил мужчина 1968 года рождения. Пострадавший доставлен в городскую больницу №14, — добавил мэр Донецка.

В СЦКК ДНР добавили, что около 18:00 по Петровскому району было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Курахово.

Напомним, что ранее украинские боевики открыли огонь по поселку Старомихайловка. В результате обстрела ранение получила мирная жительница 1996 года рождения.

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