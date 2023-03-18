В ЛНР высадили 12 тысяч молодых сосен

Участие в акции приняли волонтеры и дети. Фото: Пасечник/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики принял участие в международной акции «Сад памяти». В рамках проекта участники высадили порядка 12 тысяч молодых сосен в Станично-Луганском районе Республики. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— Вместе с представителями власти республики, «Волонтерами Победы», «Волонтерами Леса» и детьми высадили в Станично-Луганском районе более 12 тысяч молодых сосен в память о защитниках Отечества: о наших дедах и прадедах, а также участниках специальной военной операции. Заложенный лес назвали символично – «Поколение героев», — отметил Пасечник.

Врио Главы добавил, что эта акция по сохранению исторической памяти внесла большой вклад в поддержание экологии Луганщины.

— Эти сосны являются как бы невидимой нитью поколений русских воинов, которые боролись, борются и будут бороться за свободу и мирное будущее родной земли. Благодарю организаторов за инициативу, за прекрасную возможность принять участие в таком мероприятии, — подчеркнул глава региона.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Почти 90 промышленных предприятий ЛНР нуждаются во внешнем управлении

Власти Республики активно ищут инвесторов (подробнее)