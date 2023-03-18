ВФУ обстреляли Харцызск из РСЗО, разрушен дом

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Республики
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Харцызск в Донецкой Народной Республике, обстреляв город из реактивной системы залпового огня. Всего по городу было выпущено три ракеты. В результате обстрела разрушен дом. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— В населенном пункте Харцызск на улице Полевая зафиксировано возгорание частного жилого дома, — отметили в ведомстве.
Глава администрации города Виктория Жукова подчеркнула, что жилой дом был полностью разрушен.
— Обследованием и опросом жителей установлено, что это был прилет вражеской ракеты. Дом полностью разрушен. Пострадавших нет! Все службы работают на месте, — отметила мэр города.
В СЦКК ДНР добавили, что обстрел города начался около 15:30. ВФУ открыли огонь по Харцызску со своих позиций, расположенных в районе Красноармейска.
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