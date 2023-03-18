Почти 90 промышленных предприятий ЛНР нуждаются во внешнем управлении

26 заявок на внешнее управление уже одобрены минстроем России

На 88 промышленных предприятиях Луганской Народной Республики необходимо ввести внешнее управление. Потенциальные инвесторы для 35 из них уже найдены. Об этом рассказал министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов.

— У нас 88 предприятий, которым необходимо введение доверительного, то есть внешнего управления. Есть инвесторы уже на 35 предприятий. Мы активно ищем инвесторов для управления еще 53 предприятиями, — отметил глава минпромторга.

Саматов подчеркнул, что заявки на внешнее управление 26 предприятий Республики уже одобрены министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Среди них — Алчевский металлургический комбинат, Стахановский завод ферросплавов, Северодонецкое объединение «Азот», Луганский литейно-механический завод и другие.

— Есть ряд проблем в связи с этим. Например, отсутствует порядок национализации объектов имуществ, — добавил глава министерства промышленности и торговли Луганской Народной Республики.

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