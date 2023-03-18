Украинские боевики ранили мирную жительницу в Старомихайловке

Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрелов ВФУ (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— В результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка по улице Октябрьской получила ранение женщина 1996 года рождения, — рассказал мэр.
В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что по поселку было выпущено пять снарядов калибром 122 мм около 12:30. Обстрел населенного пункте велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в районе Красногоровки.
Тем временем на трассе Донецк-Мариуполь вблизи Андреевки мирный житель подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Мужчина погиб.
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