Мужчина подорвался на мине «Лепесток» на трассе Донецк-Мариуполь

При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101. Фото: СЦКК ДНР

Мирный житель погиб в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток». Это произошло на трассе Донецк-Мариуполь вблизи населенного пункта Андреевка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— На автодороге Донецк-Мариуполь, вблизи населенного пункта Андреевка, в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» погиб мужчина 1972 года рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что по состоянию на 18 марта в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 96 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 9 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

Напомним, что за сутки жертвами украинских боевиков в Республике стали два мирных жителя в Киевском и Петровском районе Донецка.

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