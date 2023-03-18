Владимир Путин подписал закон об упрощенном выходе из гражданства Украины

Повторное заявление о выходе из украинского гражданства можно будет подать лишь спустя 10 лет
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Президент России Владимир Путин подписал законопроект «Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины». Согласно нему, украинское гражданство будет считать прекращенным со дня подачи заявления в МВД. Официальный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
— Граждане России, имеющие гражданство Украины, направившие в полномочный орган Украины обращение о выходе из гражданства и не получившие ответа, считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими заявления, — сказано в законопроекте.
Напомним, что ранее Государственная Дума одобрила этот закон. С момента подачи заявления граждане не должны пользоваться правами и исполнять обязанности гражданина Украины, в том числе получать и использовать украинский паспорт. Если гражданин продолжит пользоваться украинским паспортом, то заявление будет аннулировано. Повторное можно будет подать лишь спустя 10 лет.
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