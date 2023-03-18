В ряде городов ЛНР не будет водоснабжения до 19 марта

Свет в дома луганчан вернут в течение дня. Фото: Минугля и энергетики ДНР

Более 15 населенных пунктов Луганской Народной Республики остались без водоснабжения в результате аварии на Славяносербской насосной станции. Вернуть воду в дома мирных жителей обещают к утру 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— В связи с аварией на Славяносербской насосной станции 2-го подъема 18 марта с 03:00 ориентировочно до 08:00 19 марта прекращена подача воды в населенные пункты Перевальск, Первомайск, Кировск, Алчевск, Зоринск, Байрачки, Кипучая, Софиевка, Комсомольский, Артемовск, Славяносербск, Бугаевка, Селезневка, Ящиково, Долгое, Степовое, — отметили в спасательном ведомстве.

В МЧС Луганской Народной Республики подчеркнули, что подача воды в Брянку и Стаханов сокращена 60% и 50% соответственно.

Тем временем в нескольких населенных пунктах Республики пропало также и электроснабжение. Без света остались более 11 тысяч абонентов в Кременной и Старой Краснянке.

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