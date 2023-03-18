Леонид Пасечник поздравил жителей Крыма с Днем воссоединения полуострова с Россией

Историческое событие произошло девять лет назад. Фото: Пасечник/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики поздравил жителей Крыма с девятой годовщиной воссоединения полуострова с Россией. Лидер региона отметил, что возвращение Крыма в родную гавань подтвердило, что Россия – Великая держава, способная защитить своих людей, где бы они ни находились. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— Жители Луганщины всей душой болели за вас и радовались тому, что российский флаг взвился над Крымом, веря, что правда восторжествует и на нашей земле. Путь ЛНР оказался сложнее и дольше, но мы всегда чувствовали вашу поддержку. От себя лично и всех жителей Луганщины поздравляю вас с годовщиной Крымской весны! — добавил Пасечник.

Врио Главы подчеркнул, что сейчас военнослужащие плечом к плечу сражаются с общим врагом, который не оставляет попыток отторгнуть новые регионы от России.

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