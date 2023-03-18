Денис Пушилин поздравил крымчан с Днем воссоединения Крыма с Россией

Денис Пушилин поздравил всех жителей полуострова с праздником. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил всех жителей Крыма с годовщиной воссоединения полуострова с Россией. Врио Главы подчеркнул, что это историческое событие свершилось благодаря единству и силе духа жителей полуострова. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— 18 марта 2014 года стали известны результаты Общекрымского референдума, согласно которому абсолютное большинство крымчан проголосовали за возвращение домой. Теперь Крым уверенно и стремительно движется по пути развития в дружной семье регионов Российской Федерации, — отметил Пушилин.

Глава региона добавил, что воссоединение Крыма с Россией стало примером и для Донецкой Народной Республики.

— Мы благодарны нашим братьям за пример, всестороннюю помощь и вовремя подставленное братское плечо, когда на землю Донбасса посягнул неонацизм. Уверен, в составе многонациональной России наша дружба и тесное сотрудничество будут крепнуть день ото дня, — добавил Пушилин.

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