Омбудсмена ДНР Дарью Морозову пригласили выступить на заседании Совета Безопасности ООН

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова должна выступить докладчиком. Фото: ombudsman-dnr.ru

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова приглашена российской стороной выступить в качестве докладчика на созванном в пятницу заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он пояснил, что доклад от России поручен Морозовой для исключения присутствующими одностороннего трактования событий, происходящих сегодня на Украине.

- С тем, чтобы выправить предсказуемую одностороннюю подачу происходящего, мы запросили в качестве докладчика по видеосвязи омбудсмена ДНР Дарью Морозову, - рассказал дипломат.

По словам Полянского, западные страны могут попытаться опротестовать участие Морозовой в заседании и поставить этот вопрос на процедурное голосование.

- Если они на это решатся, их двойные стандарты станут еще более очевидны для развивающихся государств и наших оппонентов, это заметно нервирует, - отметил он.

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