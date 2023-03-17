Омбудсмена ДНР Дарью Морозову пригласили выступить на заседании Совета Безопасности ООН

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова должна выступить докладчиком. Фото: ombudsman-dnr.ru
Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова приглашена российской стороной выступить в качестве докладчика на созванном в пятницу заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Он пояснил, что доклад от России поручен Морозовой для исключения присутствующими одностороннего трактования событий, происходящих сегодня на Украине.
- С тем, чтобы выправить предсказуемую одностороннюю подачу происходящего, мы запросили в качестве докладчика по видеосвязи омбудсмена ДНР Дарью Морозову, - рассказал дипломат.
По словам Полянского, западные страны могут попытаться опротестовать участие Морозовой в заседании и поставить этот вопрос на процедурное голосование.
- Если они на это решатся, их двойные стандарты станут еще более очевидны для развивающихся государств и наших оппонентов, это заметно нервирует, - отметил он.
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