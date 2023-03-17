С начала 2022 года в ЛНР доставили 160 коммунальных машин

Спецтехнику передали наиболее пострадавшим городам Республики. Фото: Минстрой ДНР

160 машин специального назначения доставили в Луганскую Народную Республику с начала 2022 года. Большинство коммунальной техники предназначалось для Северодонецкой агломерации, а также других населенных пунктов, наиболее пострадавших в результате боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР.

— Правительство Российской Федерации и руководство Луганской Народной Республики оказывает всестороннюю поддержку организациям жилищно-коммунальной сферы. Полученную спецтехнику распределили среди коммунальных предприятий городов, а также ресурсоснабжающих предприятий, таких как «Лугансквода», «Республиканская сетевая компания» и «Луганский автодор», — отметили в пресс-службе.

Коммунальную технику в Республику доставляют также и регионы-шефы.

— В рамках подписанных соглашений о дружбе и сотрудничестве субъекты РФ передали коммунальщикам административных территорий ЛНР более 360 единиц спецтехники, — добавили в минстрое.

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