Следственный комитет продолжает работать на местах захоронений в ЛНР

Следователи продолжат устанавливать круг причастных к преступлениям лиц, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Специалисты Следственного комитета России продолжают работу в местах захоронений в Луганской Народной Республике. Следователи уже обнаружили 46 останков жертв украинских боевиков, по ним были назначены медико-криминалистические экспертизы. Личности 14 погибших и их родственники установлены. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

— Следователи следственного управления Следственного комитета России по ЛНР совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики, экспертами СЭЦ СК России и представителями других органов извлекли останки 20 мирных жителей в пгт Щедрищево. При визуальном осмотре у ряда погибших обнаружены взрыво-осколочные ранения, отсутствие нижних конечностей и иные повреждения, которые повлекли их гибель, — отметили в ведомстве.

Эта работа проводится в рамках расследуемого уголовного дела о геноциде и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Следователи продолжают собирать и фиксировать данные украинских преступлений, а также устанавливают круг лиц, причастных к этому.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР возвращаются 29 защитников Республики

Еще 10 человек восстанавливают здоровье в других регионах России (подробнее)