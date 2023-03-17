Законодательство России в сфере строительства и ЖКХ будет работать в новых регионах с особенностями

В Республиках продолжается строительство и восстановление жилых домов и соцобъектов

В Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях до 2028 года будут действовать особые условия в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства ДНР.

— Особенности коснутся организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, управления многоквартирными домами, предоставления коммунальных услуг, водоснабжения, водоотведения, организации и осуществления жилищного контроля, — отметили в минстрое Донецкой Народной Республики.

В пресс-службе добавили, что эти особенности позволят на переходный период приблизить правовые нормы Российской Федерации к реальному уровню оказываемых жилищно-коммунальных услуг в новых субъектах Российской Федерации. Список региональных особенностей предусмотрен Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2023 года.

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