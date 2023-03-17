Оператор «Феникс» расширяет покрытие мобильной сети в Волновахском районе ДНР

Оператор продолжает улучшать качество связи в Республике. Фото: пресс-служба оператора

Мобильный оператор «Феникс» расширил зону покрытия сети в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. В Новотроицком Волновахского района и в Донецке выведены в эфир три дополнительные базовые станции, осуществляющие вещание в стандарте 2G. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

— Абонентам доступны сервисы голосовой связи и коротких SMS-сообщений. В перспективе планируется модернизация оборудования базовых станций с целью увеличения емкости сети и обеспечения абонентов доступом к высокоскоростному мобильному интернету в стандартах 3 и 4 G, — отметили в пресс-службе.

«Феникс» также продолжает модернизацию базовых станций, расположенных в Донецке.

— Это способствует повышению средней скорости мобильного интернета в стандарте 4G, — добавили в пресс-службе республиканского оператора связи.

Напомним, что пополнить счет оператора можно с помощью с помощью банковских карт. Услуга доступна с карты любого банка, если она открыта для расчетов в сети интернет.

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