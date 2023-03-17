Медики НМИЦ помогут улучшить оказание терапевтической помощи в ДНР

Лариса Толстыкина встретилась с российскими медиками. Фото: Толстыкина/ТГ

В Донецк приехали медики из национального медицинского исследовательского центра Минздрава России. Они окажут организационно-методическую поддержку медицинским организациям Республики. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— Приезд медиков стал возможным благодаря соглашению о взаимодействии, которое было заключено между Министерством здравоохранения РФ и Правительством ДНР. Соглашение подразумевает, что национальные медицинские исследовательские центры будут курировать наши медучреждения в соответствии с профилями медицинской помощи, оказывая им необходимую помощь и поддержку, — добавила зампред.

Толстыкина подчеркнула, что НМИЦ терапии и профилактической медицины взаимодействует с Донецким клиническим территориальным медицинским объединением. Специалисты планируют улучшить оказание терапевтической помощи в ДНР. Работа в этом направлении уже началась.

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