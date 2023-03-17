38 освобожденных из украинского плена бойцов ЛНР возвращаются в Республику

Освобожденных защитников ждет долгий процесс восстановления (архивное фото). Фото: Пасечник/ТГ

Освобожденные из украинского плена военнослужащие Луганской Народной Республики уже возвращаются домой. 38 защитников прошли физическое и психологическое восстановление в других регионах России. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Военнослужащие в сопровождении представителей республиканских властей уже подъезжают к Луганщине. На территории России бойцам провели комплексное обследование, оказали первую помощь и разработали рекомендации по реабилитации, которую бойцы пройдут в Луганске, — отметил лидер Республики.

Врио Главы добавил, что власти Республики продолжают вести работу с профильными федеральными ведомствами, республиканскими органами власти над тем, чтобы каждому бойцу уделялось максимальное внимание и помощь.

Напомним, что ранее Леонид Пасечник поблагодарил всех причастных за освобождение из украинского плена защитников Республики. Руководитель региона отметил, что обмен пленными с Украиной — это сложный процесс, который часто саботируется и срывается националистами.

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