Рослехоз определил главные задачи по интеграции новых регионов России

Интеграция новых регионов в лесное хозяйство России будет проходить поэтапно. Фото: пресс-служба Рослесхоза

Глава Рослесхоза России Иван Советников провел круглый стол по вопросам организации взаимодействия с новыми регионами России. В 2023 году в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях планируют создать нормативно-правовую базу, повысить зарплаты сотрудникам лесного хозяйства и привлечь профильных специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства России.

— Главные задачи на 2023 год в новых регионах — это создание и доработка нормативно-правой базы на переходный период, охрана лесов от пожаров, повышение заработной платы сотрудникам лесного хозяйства и привлечение профильных специалистов в регионы, закупка лесопожарной и лесохозяйственной техники, а также проведение работ по лесовосстановлению и лесоустройству, — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в 2023 году четыре новых субъекта присоединятся к Международной акции «Сад Памяти» и Всероссийской акции «Сохраним лес».

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