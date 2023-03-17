В Кировском районе Донецка обнаружили мину «Лепесток»

Некоторые районы Республик перенасыщены взрывоопасными предметами (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

В Кировском районе Донецка была обнаружена противопехотная мина ПФМ-1 «Лепесток». Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В Кировском районе на улице Инженера Сукача была обнаружена противопехотная мина ПФМ-1 «Лепесток». Будьте осторожны, смотрите под ноги при ходьбе, информируйте детей об опасности. При обнаружении взрывоопасных и других подозрительных предметов звоните В МЧС Республики по телефону 101, — отметил мэр Донецка.

Тем временем в Луганской Народной Республике мирный житель подорвался на мине, которая находилась на территории его приусадебного участка. Житель населенного пункта Сватово 1947 года рождения был госпитализирован в Старобельскую центральную районную больницу с диагнозом «травматическая ампутация правого предплечья, осколочное ранение правого бедра и брюшной полости».

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