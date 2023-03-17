Мирный житель Сватово подорвался на мине на территории своего участка

Мина находилась на территории частного дома (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мирный житель Сватово в Луганской Народной Республике получил ранение в результате подрыва на взрывоопасном предмете, который находился на территории его участка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

—В Сватово вследствие подрыва на мине на приусадебном участке получил ранения мужчина 1947 года рождения. Пострадавший госпитализирован в Старобельскую центральную районную больницу с диагнозом «травматическая ампутация правого предплечья, осколочное ранение правого бедра и брюшной полости», — отметили в ведомстве.

Напомним, что некоторые районы Донецкой и Луганской Народной Республик перенасыщены взрывоопасными предметами. Не пытайтесь самостоятельно переместить или обезвредить их. Детонация ВОП может привести к серьезным травам и даже убить. При обнаружении мин и других взрывоопасных предметов звоните в МЧС ДНР и ЛНР. Стоит внимательно смотреть под ноги, даже находясь на территории собственных участков.

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