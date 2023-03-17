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НовостиПолитика17 марта 2023 5:59

Мирный житель Сватово подорвался на мине на территории своего участка

Пострадавшего госпитализировали
Виктория ПОДАРОВА
Мина находилась на территории частного дома (архивное фото)

Мина находилась на территории частного дома (архивное фото)

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мирный житель Сватово в Луганской Народной Республике получил ранение в результате подрыва на взрывоопасном предмете, который находился на территории его участка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

—В Сватово вследствие подрыва на мине на приусадебном участке получил ранения мужчина 1947 года рождения. Пострадавший госпитализирован в Старобельскую центральную районную больницу с диагнозом «травматическая ампутация правого предплечья, осколочное ранение правого бедра и брюшной полости», — отметили в ведомстве.

Напомним, что некоторые районы Донецкой и Луганской Народной Республик перенасыщены взрывоопасными предметами. Не пытайтесь самостоятельно переместить или обезвредить их. Детонация ВОП может привести к серьезным травам и даже убить. При обнаружении мин и других взрывоопасных предметов звоните в МЧС ДНР и ЛНР. Стоит внимательно смотреть под ноги, даже находясь на территории собственных участков.

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