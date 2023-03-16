Бурятские строители продолжают восстанавливать школу в Старобешево

Регион-шеф планирует оснастить школу всем необходимым. Фото: Солнцев/ТГ

Регион-шеф Республика Бурятия продолжает оказывать шефскую помощь Старобешево в Донецкой Народной Республике. Строители восстанавливают одну из школ в населенном пункте. Сейчас специалисты демонтируют старые полы и укрепляют несущие конструкции. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Сейчас специалисты демонтируют старые полы в корпусе для младших классов и укрепляют несущие конструкции. В планах — полная замена напольного покрытия, дверей и окон, отделка внутренних помещений. Бурятия также укомплектует школу новой мебелью и необходимым техническим оборудованием, — рассказал Солнцев.

Зампред добавил, что работы на объекте планируют завершить к концу учебного года.

Напомним, что за прошедший год Бурятия восстановила в Старобешевском районе Республики 52 объекта. Девять из их — это школы и детские сады. Ремонт также затронул дороги и общественные территории.

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